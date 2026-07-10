Денис Клявер опубликовал фото с отцом в день рождения Ильи Олейникова

Певец Денис Клявер в день рождения своего покойного отца, народного артиста России Ильи Олейникова, на личной странице в социальной сети снимок, на котором он запечатлен маленьким мальчиком рядом со знаменитым родителем.
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