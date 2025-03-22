Инспекторов МАГАТЭ интересует, сколько танков прячется на Запорожской АЭС

Теперь международные наблюдатели будут приезжать только через территорию России Михаил Зубов На фото: военнослужащие ВС РФ во время обеспечения безопасного проведения очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС).
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