Инспекторов МАГАТЭ интересует, сколько танков прячется на Запорожской АЭС

Теперь международные наблюдатели будут приезжать только через территорию России Михаил Зубов На фото: военнослужащие ВС РФ во время обеспечения безопасного проведения очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС).