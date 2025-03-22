БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Инспекторов МАГАТЭ интересует, сколько танков прячется на Запорожской АЭС

Инспекторов МАГАТЭ интересует, сколько танков прячется на Запорожской АЭС

Теперь международные наблюдатели будут приезжать только через территорию России Михаил Зубов На фото: военнослужащие ВС РФ во время обеспечения безопасного проведения очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

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