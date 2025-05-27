«Россети Центр и Приволжье» обеспечивают надежное электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В дни проведения Единого государственного экзамена энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» взяли под особый контроль электроснабжение 33 образовательных учреждений Удмуртской Республики.
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