"Полное единодушие народа", - телеведущий Манучаров не поверит в раскаяние Урганта

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Politiki.net Где говорить о любви к Родине, к России-Матушке, как не в Дубаях. Именно это "место силы", место притяжения каждого ИСТИННОГО ПАТРИОТА, стало Меккой для эмигрантов и публичной площадкой для их признаний, в любви к оставленному Отечеству.

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