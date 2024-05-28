«Помогли» порядка 400 приезжим: в Петербурге полиция прикрыла очередной канал незаконной миграции

В Курортном районе Северной столицы правоохранители накрыли очередной канал незаконной миграции. Группа злоумышленников занималась организации фиктивной постановки на учет иностранцев в течение полутора лет.
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