Арест высших руководителей Сбера означает одно: позиции системных либералов ослабли как никогда раньше

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕБизнес и финансыАрест высших руководителей Сбера означает одно: позиции системных либералов ослабли как никогда раньшеСиловики работают. В Сбере начались чистки За последние двое суток арестовано сразу трое топ-менеджеров Сбера.Вернуться к статье2310НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексейПеремелется-мука будет.Wladimir СоснинАрестовывают сугубо мёлкую "рыбёшку" а крупная греет давно уже задницу на Гаваях и посмеивается.GgrainvnКрупная рыбешка поживает и действует в России - возглавляеет Сбербанк, ЦБ, министервства в правительстве и вообще всё.GgrainvnПри Грефе Сбербанк стал оплотом системного либерализма. Наряду со Счетной палатой, которую возглавляет Алексей Кудрин. Кадровый состав пронизан прозападной идеологией. О чем вообще здесь можно говорить, если 44,37% акций Сбера принадлежат иностранцам. Так в чем же (или в ком же) секрет такой многолетней безаказанной антироссийской деятельности этих неприкасаемых грефообразных, кудриновидных и набиуллиноподобных существ?Дым ДымычДеньги порождают корысть, что у обывателя, что у высшего чиновника. Чтобы долго властвовать, требуется всегда повышать свою капитализацию, чтобы лояльность слуг не перекупили и они не разбежались. Вывод- Капиталистическая власть, это всегда постоянный передел собственности.ИИскандерЛев Хасис – первый заместитель председателя правления Сбербанка. Гражданин США. Юлия Чупина – старший вице-президент ПАО "Сбербанк». Гражданка Испании. Давид Рафаловский – исполнительный вице-президент. Гражданин – Израиля и США. Т. Радди – главный менеджер Сбербанка. Гражданин Великобритании. Да и с Грефом история мутная... Полагаете, их тоже "проверять" кто-нибудь рискнёт?AIAlex ImenАрестовали жулье, крышу не тронут.Константин ЗаболотныйА может это "звоночек" для крыши???Владимир Негодаа Русские в этом Сбербанке есть ?куда не плюнь , то Львы , то Яши !Петр ШипиловЯ вышел из этого иудейского банка. Таких крохоборов я ещё не видел. Советую поступить так же и другим простым гражданам России. Вместе мы его разрушим.ИИскандерЯ давным-давно и принципиально не пользуюсь "услугами" иудейского Сбербанка. Ещё с тех времён, когда он ограбил ВСЕХ россиян. Был я молод, успел/сумел заработать снова. А каково было старикам, лишившимся своих "гробовых"? Но "разрушить" эту сволочную воровскую компашку простым россиянам таким способом не получится. Многие платежи государство принудительно переводит через Сбербанк.ГМГУРГЕН МАЛАКЯНГреф,Кудрин,Наебулина.. С них надо было начинатьГусЕнаКарабахнаш.Дарья ИвлеваЭто же отлично , что позиции либералов резко понизились ! Ведь во все времена существования России либералы были главным врагом страны ....но были опорой внутренних и внешних врагов России ! Лишить их точки опоры в стране !!!ГусЕнаПутин тихой сапой чистит РоссиюАристарх Смуглов👍🤣🤣🤣ВСВадим СкоробогатовС грефа начинать надо...а не с шестёрок его.Константин ЗаболотныйНе секрет,что академик Дмитрий Львов( царствие ему небесное) был ярым критиком экономического построения дикого капитализма в России по западным экономическим лекалам под руководством Гайдара,Грефа,Кудрина,Чубайса и им подобным. " Она(власть) индифферентна ко всем попыткам ученых, в том числе и наших авторитетных западных коллег, достучаться до нее. Пять лет назад вышла книга "Реформы в России глазами американских и российских ученых". Мы там наглядно показали: либеральные реформы завели в тупик, пора менять курс. Книга была подарена В. Путину и... таинственным образом изъята из президентского кабинета нашими оппонентами. Один из авторов книги - Джозеф Стиглиц, семь лет бывший президентом Всемирного банка развития, как-то рассказал мне по-приятельски: "Я очень много денег потерял на вашем дефолте. Мы в МВФ поспорили, за сколько времени в России разворуют первый транш в 1998 году. Я сказал: за две недели. А успели за четыре дня. Геращенко тогда оправдывался: у нас ведь рынок... Мы ему на это ответили: "Будем проще, коллеги. Дайте нам ваши личные счета, мы туда деньги напрямую переведем. Не морочьте нам голову". В 2001 году Стиглицу дали Нобелевскую премию за книги "Ревущие девяностые" и "Мировая экономика: глубокое разочарование". В 2005-м я пытался пригласить его в Россию: захотелось напомнить, что российские академики не дурнее американских, и обменяться мнениями по неотложным экономическим вопросам. Чубайс тогда быстренько смотался в США, в наше посольство, и всеми правдами и неправдами добился невыдачи визы Стиглицу. Всех сколько-нибудь думающих людей беспокоит противоречие: с одной стороны - народ отказал либералам в доверии. А с другой - с 1992 года проводится все та же экономическая политика, которую "вбросили" на наше экономическое поле Гайдар и Чубайс. Мне непонятно, почему много лет научная элита и России, и Запада думает примерно одно и то же о наших "реформах", а тон в правительстве РФ задает "гарвардская шпана" во главе с Кудриным и Грефом. ", -конец цитаты. Хочется верить,что мы присутствуем при начале этапа перехода на иное построение экономики России при которой страна может и должна жить достойно вопреки рецептам, вброшенным "гарвардской шпаной"СМСергей МихайлюкТеперь понятно почему Сбербанк игнорирует Крым и не открывает там свои филиалы.Павелвот не знал что почти половина иностранные акционеры, с доверием относился к банку. Действительно вот почему их нет в крымуГусЕнаИх рекламные компании недвузначно намекают, что они -"государственные", хотя, о " приближенности" к государству можно говорить о ВТБ. Все силовики " имеют карты ВТБ:.Ирина КозловаПоняла, что такое Сбербанк и считаю, что до тогопора ему рассчитаться с долгами перед собственными гражданами.Ирина КозловакакКомментировать
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