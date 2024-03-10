Страницы географии: Национальный парк «Русская Арктика»

Архангельская область гордится самым обширным особо охраняемым природным уголком в России — нацпарком «Русская Арктика»Один любопытный факт: самой северной точкой не только России, но и всего материка Евразия является Мыс Флигели на острове Рудольфа в Баренцевом море.
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