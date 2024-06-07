Заммэра Москвы Владимир Ефимов: инвесторы реализуют 34 проекта КРТ

Правообладатели площадок и инвесторы, которые были привлечены по итогам аукционов, проводят в столице реорганизацию 34 неэффективно используемых участков в рамках программы комплексного развития территорий.
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