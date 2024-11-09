Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Украинские военно...
  • Валерьян Смогловский
    Показ. Одно. Удовольствие. Славянки. Самые. Лучшие!!!Если кто забыл, к...
  • Терехов Олег
    изначально давно было понятно что это "кобрирование"и такого расстояния фуфло и бред, пустое уничтожение боекомплекта...Интересно, что в ...

Четыре ФАБа, как по линеечке Авиаудар фронтовой бомбардировочной авиации Су-34 снарядами ФАБ-500 в районе Северска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх