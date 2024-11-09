Четыре ФАБа, как по линеечке Авиаудар фронтовой бомбардировочной авиации Су-34 снарядами ФАБ-500 в районе Северска.
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Четыре ФАБа, как по линеечке Авиаудар фронтовой бомбардировочной авиации Су-34 снарядами ФАБ-500 в районе Северска.
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