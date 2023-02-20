Слуцкий: по сути, Боррель вслед за Бербок признался на Мюнхенской конференции, что Евросоюз «по уши» втянут в конфликт на Украине

По сути, глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель вслед за немецким министром иностранных дел Анналеной Бербок признался на Мюнхенской конференции по безопасности, что содружество «по уши» втянуто в конфликт на Украине.
По сути, глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель вслед за немецким министром иностранных дел Анналеной Бербок признался на Мюнхенской конференции по безопасности, что содружество «по уши» втянуто в конфликт на Украине.
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