Аргументы недели

98 568 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Мешков
    Сколько дерьма всплыло в эти непростые времена....Глава RT Маргарит...
  • soylosan
    Чушь какая то. У моего деда в паспорте было написано латыш. И с свидетельстве о рождении(еще царском) тоже. А помимо ...Латыш или латвиец...
  • EchoAb Шария
    чухонцами называли в РИ финнов, невежда.Латыш или латвиец...

Слуцкий: по сути, Боррель вслед за Бербок признался на Мюнхенской конференции, что Евросоюз «по уши» втянут в конфликт на Украине

Слуцкий: по сути, Боррель вслед за Бербок признался на Мюнхенской конференции, что Евросоюз «по уши» втянут в конфликт на Украине

По сути, глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель вслед за немецким министром иностранных дел Анналеной Бербок признался на Мюнхенской конференции по безопасности, что содружество «по уши» втянуто в конфликт на Украине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх