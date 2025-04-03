Начали действовать новые правила приема детей приезжих в российские школы

﻿﻿На днях я разговаривала с Мариной Шаровой, учительницей из города Реж Свердловской области. Жалоба: «Дети-мигранты составляют почти половину класса; во время уроков они вообще не слушают учителя; когда родителей вызывают в школу, они просят переводчика и общаются только с учителями-мужчинами; школа не принимает учителей-женщин.