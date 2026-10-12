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Президент компании «Нейрософт» Алексей Шубин стал первым Почетным предпринимателем Ивановской области

Президент компании «Нейрософт» Алексей Шубин стал первым Почетным предпринимателем Ивановской области

Знак отличия «Почетный предприниматель Ивановской области» Алексею Шубину вручил губернатор Станислав Воскресенский в рамках рабочей поездки на предприятие в понедельник, 12 октября.

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