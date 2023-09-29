Один из ведущих национальных медицинских исследовательских центров в России отмечает юбилей

29 сентября 1948 года был создан «Институт терапии» Академии медицинских наук СССР. фото: gnicpm.ru--> 29 сентября исполняется 75 лет Национальному медицинскому исследовательскому центру терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации.
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