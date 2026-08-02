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Суарес забил в 4-м матче подряд – «Коламбусу» (7 голов на отрезке). У 39-летнего форварда «Интер Майами» 10+2 в 14 играх сезона МЛС

Форвард « Интер Майами » Луис Суарес забил гол и сделал ассист в матче с « Коламбусом » (2:2). 39-летний уругваец продлил голевую серию в МЛС до 4 игр (7 мячей на отрезке).

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