Новая JRPG Visions of Mana от Square Enix слабо стартовала в японском чарте продаж Другими ...

Новая JRPG Visions of Mana от Square Enix слабо стартовала в японском чарте продажДругими дебютантами недели в японском чарте стали Gundam Breaker 4, Umamusume: Pretty Derby – Party Dash, Star Wars: Outlaws и Emio: The Smiling Man – Famicom Detective Club.
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