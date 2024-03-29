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Страны ШОС выразили готовность помочь России в расследовании теракта в Подмосковье

Страны ШОС выразили готовность помочь России в расследовании теракта в Подмосковье

Кирилл Каллиников/РИА Новости Спецслужбы стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) готовы взаимодействовать с силовыми структурами России в расследовании теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл».

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