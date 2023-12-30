Следователи раскрыли подробности убийства Легойды

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области сообщило, что подозреваемый в убийстве Романа Легойды напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей, он похитил деньги и оставил тело у обочины.
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