В Екатеринбурге и Челябинске пермские мошенники обманули пожилых женщин на 27 млн рублей. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, они убедили пенсионерок передать деньги курьерам, которые позднее были задержаны и осуждены.
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