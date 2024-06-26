Собянин рассказал о проведении фестиваля "День молодежи"

mos.ru/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М. Мишина. Программа двухдневного фестиваля "День молодежи", который откроется 29 июня в парке "Ходынское поле", включает тренинги, мастер-классы и флешмобы.
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