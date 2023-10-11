Сильные дожди и похолодание. Серьезное ухудшение погоды прогнозируют на Алтае

В регион придет похолодание и дожди, но уже в воскресенье синоптик обещают отличную погоду Резкое похолодание, усиление ветра до 14 метров в секунду и дожди прогнозирую синоптики в Алтайском крае из-за прохождения над регионом двойной системы холодных фронтов.