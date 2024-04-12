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Петербургский дневник

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Путин поддержал предложение Лукашенко по стамбульскому договору с Украиной

Инициативы РФ по урегулированию конфликта найдут отклик у военных Президент России Владимир Путин согласился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который выступил с предложением о возвращении к проекту стамбульского договора с Киевом.

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