Акционеры «Фармсинтеза» обсудят увеличение уставного капитала – основные события 23 января

Во вторник, 23 января, пройдет повторное внеочередное общее собрание акционеров «Фармсинтеза». На повестке – рассмотрение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
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