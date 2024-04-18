Что не так с Россией?

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Майя Maja
Еще одна байка в которую внушаемые верят))) Откуда они такую дребедень черпают? Неужто из &quot;рассекреченных&quot; архивов КГБ и лично это все читали?!
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6 час.
Майя Maja
Не может ошибаться. Это дорого стоит для многомиллионного народа. Это вам не бытовые ошибки, когда будильник не правильно выставил.
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6 час.
Майя Maja
Точнее сказать, их там по определению быть не должно))
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6 час.

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