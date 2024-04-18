Если я напишу, что в России жить лучше, чем в странах «коллективного Запада», это уже никого не удивит, не так ли? Тут у нас и медицина более доступна, и всё остальное.
Что не так с Россией?
Комментарии
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Майя Maja
Еще одна байка в которую внушаемые верят))) Откуда они такую дребедень черпают? Неужто из "рассекреченных" архивов КГБ и лично это все читали?!
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6 час.
Майя Maja
Не может ошибаться. Это дорого стоит для многомиллионного народа. Это вам не бытовые ошибки, когда будильник не правильно выставил.
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6 час.
Майя Maja
Точнее сказать, их там по определению быть не должно))
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6 час.
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