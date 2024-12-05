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В Германии предложили бюджетную лазейку для оказания помощи Украине

Германия должна оказывать дополнительную помощь Киеву сверх федерального бюджета. Такой вариант предложил глава фракции Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених, указав на наличие бюджетной лазейки для реализации плана, передает телеканал NTV.

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