Украинская сторона осуществляет эвакуацию боевиков ВСУ, раненных в продолжающейся бойне у Авдеевки. Вражеские ресурсы признают большие потери украинской армии, а также публикуют кадры эвакуации тяжелораненых боевиков и работы стабилизационного пункта 53-й бригады ВСУ, где покалеченных украинских военных пытаются спасти перед отправкой в госпитали.