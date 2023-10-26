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Бойня у Авдеевки: эвакуация покалеченных боевиков ВСУ (ФОТО)

Бойня у Авдеевки: эвакуация покалеченных боевиков ВСУ (ФОТО)

Украинская сторона осуществляет эвакуацию боевиков ВСУ, раненных в продолжающейся бойне у Авдеевки. Вражеские ресурсы признают большие потери украинской армии, а также публикуют кадры эвакуации тяжелораненых боевиков и работы стабилизационного пункта 53-й бригады ВСУ, где покалеченных украинских военных пытаются спасти перед отправкой в госпитали.

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