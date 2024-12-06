Синоптик: В Москве за выходные выпадет 30% месячной нормы осадков, появятся сугробы

В Москве за выходные ожидается снегопад, который принесет 30% месячной нормы осадков, образуя снежный покров высотой до девяти сантиметров сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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