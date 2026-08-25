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Утки Киева о мобилизации в РФ: минимум 7 раз с 2026 года Украина запускала дезинформацию

Утки Киева о мобилизации в РФ: минимум 7 раз с 2026 года Украина запускала дезинформацию

Песков опроверг слухи о наборе в Армию России в октябреОфициальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 августа назвал «информационными утками» слухи о новой волне мобилизации в России в октябре этого года.

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