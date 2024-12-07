Paytm продает долю PayPay SoftBank за $279,2 млн

Компания Paytm согласилась продать свою долю в японской платежной фирме PayPay компании SoftBank за 279,2 миллиона долларов, поскольку индийская компания избавляется от непрофильных активов после изнурительного преследования со стороны регулирующих органов в начале этого года.
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