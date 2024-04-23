Музей Владимира Высоцкого. Последний четверг каждого месяца в музее «день открытых дверей» и свободный вход для всех.
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Музей Владимира Высоцкого. Последний четверг каждого месяца в музее «день открытых дверей» и свободный вход для всех.
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