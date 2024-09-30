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Трент – лучший правый защитник мира по версии FourFourTwo. Киммих – 2-й, Фримпонг – 3-й, Хакими – 4-й, Порро – 5-й

Футболист «Ливерпуля» лидирует в списке, составленном британским журналом. В десятку сильнейших вошли*: 1.

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