В США допустили отключение Starlink на Украине в случае отказа Киева от сделки по ресурсам

Reuters: США могут отключить Starlink при отказе Киева от сделки по ресурсам Американские переговорщики подняли вопрос о возможности отключения систем спутникового интернета Starlink Илона Маска на Украине в случае отказа Киева от сделки по ресурсам.
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