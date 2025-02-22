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В США допустили отключение Starlink на Украине в случае отказа Киева от сделки по ресурсам

В США допустили отключение Starlink на Украине в случае отказа Киева от сделки по ресурсам

Reuters: США могут отключить Starlink при отказе Киева от сделки по ресурсам Американские переговорщики подняли вопрос о возможности отключения систем спутникового интернета Starlink Илона Маска на Украине в случае отказа Киева от сделки по ресурсам.

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Комментарии
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Осина
Украина согласится конечно же, иначе это полный проигрыш в войне. Что им жалеть свои ресурсы, если они и так их потеряют? Только вот, как в Кремле потом это объяснят, мол вы же за мир, прекращение войны а Старлинки оставляете...Кстати, Украина может ещё много чего предложить США за свою безопасность.
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