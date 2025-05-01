Прогноз погоды в Крыму на 1 мая В Симферополе +21 и пасмурно В Севастополе +17 и пасмурноВ Евпатории +21 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +18 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +21 и облачно с прояснениямиВ Ялте +18 и пасмурноВ Алуште +19 и пасмурноВ Керчи +18 и пасмурно.