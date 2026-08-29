Большой привет жителям Куйбышевского и Киевского районов. Конечно, конечно же рекламные экраны мало потребляют,их вообще то, тысячи три,на всю республику,но устанавливают новые) Донецкая группа новостей.
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