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Президент Зимбабве заявил о почти семейных отношениях с Лукашенко

Президент Зимбабве заявил о почти семейных отношениях с Лукашенко

Лидер африканской государства Зимбабве рассказал об отношениях с Белоруссией и сравнил взаимодействие между Минском и Хараре с семейными узами, подчеркнув готовность перенимать опыт более развитого государства.

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