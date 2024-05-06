«Мировой полицейский»: сколько геополитических фронтов могут поддерживать США?

От катастрофических военных интервенций в Ираке и Афганистане до поддержки диктатуры и уловок под руководством Киссинджера в Чили и Аргентине, роль США как «мирового полицейского» после охваченных конфликтами 1930-х и 1940-х годов была далеко не безупречной.