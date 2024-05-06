БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Мировой полицейский»: сколько геополитических фронтов могут поддерживать США?

«Мировой полицейский»: сколько геополитических фронтов могут поддерживать США?

От катастрофических военных интервенций в Ираке и Афганистане до поддержки диктатуры и уловок под руководством Киссинджера в Чили и Аргентине, роль США как «мирового полицейского» после охваченных конфликтами 1930-х и 1940-х годов была далеко не безупречной.

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