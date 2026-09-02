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Владимирские новости

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В России разрешили топливо экологических классов К2-К4

В России разрешили топливо экологических классов К2-К4

Теперь к привычным обозначениям топлива, таким как АИ-92, добавился экологический класс К4, указывающий на соответствие топлива требованиям по экологическим показателям и составу.

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