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Татар-информ

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Стало известно, кто станет следующим соперником Мурата Гассиева

Стало известно, кто станет следующим соперником Мурата Гассиева

Фото: wbaboxing.com Во Всемирной боксерской ассоциации (WBA) рассказали, что англичанин Мозес Итаума стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, который сейчас владеет россиянин Мурат Гассиев.

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