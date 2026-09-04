Стало известно, кто станет следующим соперником Мурата Гассиева

Фото: wbaboxing.com Во Всемирной боксерской ассоциации (WBA) рассказали, что англичанин Мозес Итаума стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, который сейчас владеет россиянин Мурат Гассиев.