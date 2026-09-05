Путин поздравил «Роснефть» с запуском нефтепровода к терминалу «Бухта Север»

Российский лидер Владимир Путин поздравил коллектив «Роснефти» с запуском магистрального нефтепровода к новому терминалу «Бухты Север» на полуострове Таймыр в рамках проекта «Восток Ойл».
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