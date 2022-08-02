Военное обозрение

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Катастрофа имени Ангелы Меркель

Катастрофа имени Ангелы Меркель

Про фигуры крупные и не очень Почему-то в последнее время стало принято считать Ангелу Меркель «крупной политической фигурой», особенно по сравнению с Олафом Шольцем.

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