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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Крымчан и гостей полуострова приглашают на пленэр к старинному храму под Симферополем

Крымчан и гостей полуострова приглашают на пленэр к старинному храму под Симферополем

13 сентября в первом русском селе Крыма – Мазанке – состоится художественный пленэр. Под руководством профессионального художника желающие напишут старинный Свято-Никольский храм.

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