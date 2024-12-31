Два майора: #Сводка на утро 31 декабря 2024 года

#Сводка на утро 31 декабря 2024 года Ночь оказалась насыщенной на события.После взлома сигнала украинского телевидения и «предупреждения» о применении ВС России «Орешника», по территории Украины были нанесены отдельные удары ракетным вооружением по Кременчугу и Павлограду, а также Киевской области.