Два майора: #Сводка на утро 31 декабря 2024 года

#Сводка на утро 31 декабря 2024 года Ночь оказалась насыщенной на события.После взлома сигнала украинского телевидения и «предупреждения» о применении ВС России «Орешника», по территории Украины были нанесены отдельные удары ракетным вооружением по Кременчугу и Павлограду, а также Киевской области.
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