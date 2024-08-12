В Киеве ждут, что на Банковую и Раду полетят сотни баллистических ракет – как ответ за Курскую область

Юрий Золотарев Да!! Вы их останОвите!! Главное: побольше памперсов и банок с консервированными помидорами! Шоб БЫЛО чем сбивать!

Юрий Кушнарев для начала хотя бы уничтожить пути снабжения из Европы,о которых уже третий год всё мечтаем и потушить свет.На каком крючке держат Путина,если не отдаётся такая естественная команда?