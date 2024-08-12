В Киеве ждут, что на Банковую и Раду полетят сотни баллистических ракет – как ответ за Курскую область

The Times со ссылкой на источники в украинском командовании пишет о том, что после наступления ВСУ в Курской области власти Украины ждут атаку на Киев, включая центры принятия решений- такие, как парламент и правительственные здания.
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