Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Киеве ждут, что на Банковую и Раду полетят сотни баллистических ракет – как ответ за Курскую область

В Киеве ждут, что на Банковую и Раду полетят сотни баллистических ракет – как ответ за Курскую область

The Times со ссылкой на источники в украинском командовании пишет о том, что  после наступления ВСУ в Курской области власти Украины ждут атаку на Киев, включая центры принятия решений- такие, как парламент и правительственные здания.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Да!! Вы их останОвите!! Главное: побольше памперсов и банок с консервированными помидорами! Шоб БЫЛО чем сбивать!
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12 час.
Юрий Кушнарев
для начала хотя бы уничтожить пути снабжения из Европы,о которых уже третий год всё мечтаем и потушить свет.На каком крючке держат Путина,если не отдаётся такая естественная команда?
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9 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
да уж  и пора бы  это Банковую стереть  полностью!
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8 час.

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