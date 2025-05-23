США берут Балтику под наблюдение: У берегов Дании разместится сеть разведдронов

Уже летом Соединённые Штаты намереваются запустить сеть разведывательных дронов у берегов Дании.Американская компания Saildrone уже с июня 2025 года собирается разместить четыре десятиметровых безэкипажных катера Voyager в водах Дании.
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