В Иннополисе на тестовый маршрут вышел беспилотный электробус — он уже вози...

В Иннополисе на тестовый маршрут вышел беспилотный электробус — он уже возит пассажировВ мае в Иннополисе запустили тестирование беспилотного электрического автобуса без педалей и руля, который перевозит студентов и преподавателей Университета Иннополис, сообщил ресурс РБК со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.