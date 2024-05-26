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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Иннополисе на тестовый маршрут вышел беспилотный электробус — он уже вози...

В Иннополисе на тестовый маршрут вышел беспилотный электробус — он уже вози...

В Иннополисе на тестовый маршрут вышел беспилотный электробус — он уже возит пассажировВ мае в Иннополисе запустили тестирование беспилотного электрического автобуса без педалей и руля, который перевозит студентов и преподавателей Университета Иннополис, сообщил ресурс РБК со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

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