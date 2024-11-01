Кочетков отразил 13 из 15 бросков «Бостона», победа – 3-я подряд. У «Брюинс» худший с 2003 года результат по числу бросков за игру

Вратарь «Каролины» принял участие в матче с «Брюинс» (8:2) в регулярном чемпионате НХЛ. В активе 25-летнего россиянина стало 4 победы в 5 играх в сезоне при 89,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,61.