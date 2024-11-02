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Площадь нижегородской ОЭЗ «Кулибин» планируют увеличить до 850 га за счёт площадки на Бору

Площадь нижегородской ОЭЗ «Кулибин» планируют увеличить до 850 га за счёт площадки на Бору

Правительство Нижегородской области подало в Минэкономразвития России заявку на расширение ОЭЗ «Кулибин», сообщили в пресс-службе правительства региона.

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