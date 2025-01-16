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Царьград

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Россия удвоила добычу минтая, установив рекорд в 2 млн тонн в 2024 году

Россия удвоила добычу минтая, установив рекорд в 2 млн тонн в 2024 году

Российские рыбаки достигли рекордной добычи минтая в 2 млн тонн за 2024 год, что значительно превосходит показатели США.

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