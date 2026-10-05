Samoa Prime Minister apologizes for "Heil Hitler"

The Prime Minister of Samoa Laauli Leuatea Schmidt apologized to the people, admitting that the video in which he used the Nazi salute in 2007 and pronounced "Heil Hitler" is genuine.
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