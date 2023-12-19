Что с валютой: эксперт спрогнозировал курс рубля в 2024 году Ирэн ОрлонскаяПо прогнозам финансового эксперта, инвестора и партнера Barclay Finance, Азама Ходжаева, в 2024 году ожидается относительно стабильный курс российской национальной валюты по отношению к американской, который прогнозируется на уровне 80–90 рублей за доллар.