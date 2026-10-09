«Северяне» бьют врага: освобождён посёлок Кияница в Сумской области Штурмовые подразделения группировки войск «Север» ВС РФ добились очередного успеха в ходе операции по созданию и расширению зоны безопасности в приграничных с Россией украинских регионах.