«Северяне» бьют врага: освобождён посёлок Кияница в Сумской области Штурмовые подразделения группировки войск «Север» ВС РФ добились очередного успеха в ходе операции по созданию и расширению зоны безопасности в приграничных с Россией украинских регионах.
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